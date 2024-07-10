Вашингтон, 10 июля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Из итогового коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне могут убрать тезис о «необратимости» вступления Украины в альянс. Об этом в среду, 10 июля, сообщило американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Дискуссия о коммюнике развернулась вокруг того, следует ли говорить, что Украина находится на «необратимом» пути к членству в НАТО, и какие условия для этого выдвигать», — говорится в материале.

Подчёркивается, что НАТО предоставляет какой-либо стране членство только по единодушному согласию всех стран альянса. В случае же с Украиной официальные лица США и других стран — членов НАТО опасаются, что против выступит Венгрия. Авторы материала напомнили, что перед прибытием на саммит альянса в Вашингтоне венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил Россию и Китай, где встретился и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своей мирной миссии.

По информации источника, в НАТО по-прежнему исключают вступление Украины в альянс в обозримом будущем и требуют от Киева в первую очередь провести необходимые реформы, в том числе избавиться от коррупции и изменить правовую систему.

Ранее с заявлением о невозможности вхождения Украины в НАТО выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на саммите альянса в Вашингтоне этот вопрос обсуждается, но официального приглашения направлено не будет.

Как передавало ИА Регнум, 9–11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, по итогам которого будет представлено совместное коммюнике, предположительно содержащее тезис о якобы «необратимости» пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. Отмечалось, что на такой формулировке настаивали украинские представители. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер ранее заявлял, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины. По данным The New York Times, подобные формулировки вызваны необходимостью успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне невозможности членства Украины в НАТО.

14 июня президент России Владимир Путинна встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.