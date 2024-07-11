Донецк, 11 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила на востоке Донецка ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Евгений Биятов/РИА Новости

Снаряд упал на территории больницы №11 в Пролетарском районе столицы ДНР. Ракета практически полностью уцелела, сохранила боевой заряд и взрыватель.

«Она просто упала так, плашмя», ― процитировала Lenta.ru сотрудника больницы Сергея, ставшего очевидцем произошедшего.

На место падения снаряда оперативно прибыли сапёры и сотрудники МЧС. Они обезвредили ракету. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины в течение суток 8 июля 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 129 единиц различных боеприпасов. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на донецком направлении зафиксировали 13 обстрелов, на горловском — 29.

В результате вооружённой агрессии со стороны украинских войск погибли двое мирных жителей, повреждения получили 14 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

5 июля украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке на город пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

Российская армия 9 июля уничтожила четыре установки РСЗО HIMARS, готовивших атаку на Крым. Кроме того, в течение суток российские средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ и восемь реактивных снарядов HIMARS.