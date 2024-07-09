Москва, 9 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по комплексам РСЗО HIMARS, готовившим атаку на Крым, а также по месту, где проводили совещание командного состава ВСУ, сообщило 9 июля Минобороны.

Александр Мельников/РИА Новости

«Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов», — заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Он также сообщил, что российские средства ПВО в течение суток сбили 97 беспилотников ВСУ и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Минобороны сообщило об уничтожении трёх установок РСЗО HIMARS, из которых ВСУ 23 июня запустили ракеты по Севастополю. Также были уничтожены до десяти иностранных специалистов, обслуживавших комплексы, и ракетное снаряжение.

Министерство опубликовало видео объективного контроля уничтожения установок.

ВСУ 23 июня запустили по Крыму пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, в которых были кассетные боевые части. Российские средства ПВО перехватили четыре из них, одна ракета взорвалась над Севастополем. От атаки украинских войск погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 мирных жителя получили ранения. Минобороны отметило, что ответственность за гибель мирных граждан лежит на киевском режиме и США, которые поставили ВСУ такие ракеты, запуск которых, к тому же, невозможен без непосредственного участия американских специалистов.