Волноваха, ДНР, 5 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В результате обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя Донецкой Народной Республики, сообщил 5 июля глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм-канала

«По дополнительно поступившей информации, в Волновахе два погибших и 10 раненых мирных граждан», — написал он.

Пушилин уточнил, украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке города, добавил он, пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

По его данным, в результате удара ВСУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек, в том числе девочка-подросток. Ещё один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Александровке. В Ясиноватой и Горловке были ранены четыре женщина и мужчина.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее пресс-служба Следственного комитета России информировала, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке предположительно был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.

Пушилин сообщал, что в результате этой атаки три мирных жителя получили ранения, а магазин был полностью уничтожен. Кроме того, существенные повреждения получило здание Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 Донецка, многоквартирные дома и объекты на остановке общественного транспорта.

По информации главы ДНР, было совершено 18 вооружённых атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия РСЗО HIMARS, ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударный БПЛА.