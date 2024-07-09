Донецк, 10 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение суток 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 129 единиц различных боеприпасов. Об этом 9 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«42 факта вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на донецком направлении было зафиксировано 13 обстрелов, на горловском — 29.

В результате вооружённой агрессии со стороны украинских войск погибли двое мирных жителей, повреждения получили 14 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 июля Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак со стороны ВСУ. В результате обстрелов, как сообщил глава региона Денис Пушилин, пострадали по меньшей мере 20 человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле погиб мирный житель. Он уточнил, что мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками жилого массива «Комсомолец», ранения различной степени тяжести получили 11 человек.

Позднее Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные каждый день продвигаются на горловском направлении и отодвигают линию фронта, чтобы лишить украинские войска возможностей обстреливать город.