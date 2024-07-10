Белгород, 10 июля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Вечером 10 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что дрон обнаружили и сбили примерно в 20:30 мск (совпадает с местным временем).

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 июля Вооружённые силы России обезвредили два БПЛА украинских войск в Белгородской и Воронежской областях.

Днём 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе по городу Грайворону. В результате атаки пострадал один мужчина, которого госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями шеи.

Утром 9 июля глава региона заявил о гибели по меньшей мере четырёх человек в области за сутки из-за ударов украинской армии. Ещё 20 человек получили ранения. Днём 9 июля появилась информация о ещё двух пострадавших от действий ВСУ в селе Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области.