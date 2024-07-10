Грайворон, Белгородская область, 10 июля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Мужчина получил ранения в белгородском городе Грайвороне в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ, сообщил 10 июля губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Администрация Белгородский области

«ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек», — написал глава области.

Он отметил, что мужчину с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставили в Грайворонскую районную больницу для оказания первой помощи. Для дальнейшего лечения бригада скорой помощи доставит его в областную клиническую больницу.

По информации губернатора, после атаки первого дрона в одном из зданий выбило окна, есть повреждения на фасаде. Также разбилось окно в квартире многоквартирного дома, повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Второй дрон взорвался на парковке социального объекта, осколки задели четыре машины. Предварительно, никто не пострадал, добавил Гладков.

На местах работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля губернатор сообщил о новых пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекино. В селе Новая Таволжанка ранило трёх человек. В селе Вознесеновка госпитализировали мужчину. Утром Гладков написал в Telegram о ранении двух мужчин в села Ржевка в Шебекинском городском округе. Глава региона также сообщил об ударах украинской армии по социальным объектам в Новой Таволжанке и о возникшем после атаки БПЛА пожаре в частном доме в Вознесеновке.

8 июля ВСУ нанесли удар по зданию ресторана в селе Никольском. Изначально сообщалось о двух погибших, позже их количество увеличилось до трёх. Первый мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Позднее в операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался ещё один пострадавший, доставленный без сознания бригадой скорой помощи. Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилёта на соседнем перекрёстке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода, но по пути в больницу тот скончался.