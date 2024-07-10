Москва, 10 июля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 10 июля обезвредила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской и Воронежской областях, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Информацию об одном дроне, обнаруженном и сбитом в Воронежской области, подтвердил глава региона Александр Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля появилась информация о том, что ВСУ атаковали Ахтубинский район в Астраханской области с использованием 20 беспилотников. Российские военные смогли успешно отразить это нападение. В результате действий украинской армии в районе никто не пострадал. Кроме того, не было выявлено разрушений.

В этот же день стало известно об атаке вражеского БПЛА на подстанцию маслодельного комбината в городе Судже в Курской области. После удара на объекте произошёл пожар.

Также вспыхнул пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области, которая подверглась атаке беспилотника ВСУ. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.