Шебекино, Белгородская область, 9 июля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Два мирных жителя села Ржевка в Шебекино ранены в результате атаки украинских беспилотников, сообщил 9 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранено два человека», — сообщил Гладков.

Пострадали мужчины. Губернатор уточнил, что одного из них госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода с осколочным ранением плеча. Второго скорая увезла в областную клиническую больницу с осколочным ранением грудной клетки и плеча.

В Шебекино в результате атаки БПЛА ВСУ получили повреждения два социальных объекта: в зданиях выбило окна, посекло осколками фасады.

Также дроны атаковали два социальных объекта в селе Новая Таволжанка, в обоих зданиях выбило окна, кровля и фасад получили повреждения. Кроме того, украинские беспилотники атаковали село Вознесеновка: у частного жилого дома загорелась кровля.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 38 дронов ВСУ, в Белгородской области сбито три БПЛА.

Гладков утром 9 июля сообщил, что за сутки в результате ударов, нанесённых украинской армией, в Белгородской области погибли четыре человека, ещё 20 мирных жителей пострадали.