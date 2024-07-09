Белгород, 9 июля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека за прошедшие сутки стали жертвами атак украинской армии на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, ещё 20 человек получили ранения.

«Четыре мирных жителя погибли, 20 человек ранены», — сказал губернатор в видеообращении в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в медицинских учреждениях сейчас находятся 17 пострадавших. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Гладков принёс свои соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона также заявил, что при ударах ВСУ получили повреждения около 160 квартир в многоквартирных домах. Кроме того, оказались повреждены примерно 60 частных домов и 140 транспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ не менее шести раз обстреливали город Шебекино в Белгородской области. В результате последнего обстрела был ранен мирный житель.

До этого появлялась информация о ранении в Шебекино четырех человек. Двоих пострадавших направили в городскую больницу № 2 Белгорода, а ещё двоих — в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ещё один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, которое также подверглось удару украинских войск.

В этом же районе ВСУ атаковали беспилотниками сёла Муром, Вознесеновка и посёлок Красное.