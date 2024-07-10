Москва, 10 июля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Западные страны, передавая устаревшие истребители F-16 Украине, стремятся завершить свои обязательства перед ней. Такое мнение 10 июля корреспонденту ИА Регнум высказал полковник разведки, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков, комментируя заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками отправляют Украине американские истребители F-16, которые Киев получит летом.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Переговоры о передаче этих истребителей Киеву ведутся уже не менее полутора лет. Они собирались по всему миру, и большая их часть не совсем исправна и пригодна к выполнению задач. Количество этих истребителей для такого серьёзного конфликта очень незначительно. Передавая их, западные страны показывают свою поддержку Киеву, но это может являться попыткой избавиться от обязательств перед Украиной. Нидерланды и Дания решили отдать самолёты в надежде на то, что США компенсируют им это новыми истребителями F-35», — подчеркнул Корольков.

Он отметил, что у России было время подготовиться к этому и она это сделала. В течение нескольких недель ВС России наносили удары по всем пригодным аэродромам противника. На Украине осталось две базы с подземными укрытиями для самолётов. Но у России есть ракеты, способные поражать их. Поэтому Киев пока не может использовать территорию Украины для размещения своих самолётов, пояснил полковник разведки.

Офицер пояснил, что российские истребители обладают гораздо лучшими характеристиками и уничтожили практически всю украинскую авиацию. Киев не решил до конца вопросы обслуживания и снабжения самолётов боевыми средствами, а также их использования. Самолёты F-16 не эффективны против российских истребителей, поскольку это устаревшие модели, соответствующие примерно уровню самолётов 60-х — 80-х годов прошлого века. Они не повлияют на ход конфликта. Кроме того, российское ПВО успешно противостоит этим истребителям, подчеркнул ветеран Службы внешней разведки.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен отметил, что, по его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом. Пресс-служба Белого дома также распространила заявление, в котором говорится, что Запад намерен предоставить Украине «целые эскадрильи» истребителей F-16 для наращивания её военно-воздушного потенциала.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 июля потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10-20 самолётов. По его словам, уже обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 19 июня рассказал, что переданные ВСУ F-16 разместят на контролируемой Киевом территории. По его словам, это также подтверждается в договоре о безопасности между Вашингтоном и Киевом.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук 2 июля отметил, что обещанные Украине Нидерландами истребители не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта. Он напомнил, что власти Нидерландов приняли решение поставить Украине 24 F-16 ВСУ под давлением США.