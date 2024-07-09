Захарова заявила, что Бог не нуждается в советах Пугачёвой
Мария Захарова посоветовала Алле Пугачёвой не давать советов Богу
Москва, 9 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала пост певицы Аллы Пугачёвой о трагедии у киевской больницы, в которую попала украинская ракета ПВО.
9 июля уехавшая из России после начала спецоперации Пугачёва опубликовала пост о случившемся в больнице «Охматдет» в Киеве, подписав фото раненого ребёнка: «Бог терпелив, но у всего есть предел».
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся — не Тимошка, видит немножко», — написала в ответ Захарова в Telegram-канале.
Администрация Киева 8 июля заявила, что детская больница «Охматдет» в Шевченковском районе пострадала якобы в результате ракетного удара России. Министерство обороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам, подчеркнув, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о падении на здание ракеты ПВО украинской армии, выпущенной из ЗРК в черте города.
На выпад артистки отреагировали в Государственной думе. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества в России за дискредитацию Вооружённых сил и работу на пропаганду Запада.
Ранее такое мнение высказывал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.