Москва, 9 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала пост певицы Аллы Пугачёвой о трагедии у киевской больницы, в которую попала украинская ракета ПВО.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

9 июля уехавшая из России после начала спецоперации Пугачёва опубликовала пост о случившемся в больнице «Охматдет» в Киеве, подписав фото раненого ребёнка: «Бог терпелив, но у всего есть предел».

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся — не Тимошка, видит немножко», — написала в ответ Захарова в Telegram-канале.

Администрация Киева 8 июля заявила, что детская больница «Охматдет» в Шевченковском районе пострадала якобы в результате ракетного удара России. Министерство обороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам, подчеркнув, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о падении на здание ракеты ПВО украинской армии, выпущенной из ЗРК в черте города.

На выпад артистки отреагировали в Государственной думе. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества в России за дискредитацию Вооружённых сил и работу на пропаганду Запада.

Ранее такое мнение высказывал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.