Москва, 28 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Таких деятелей, как певица Алла Пугачёва, уже давно стоит признать иноагентами. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачёва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Пугачёву собираются признать иностранным агентом.

«Я полностью поддерживаю идею признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, так как она действительно является таковой. Необходимо, чтобы в России всё соответствовало реальной ситуации. Пугачёва действительно является врагом России. Она действительно иностранный агент, который уже давно работает против России», — заявил политолог.

Он отметил, что у России много таких врагов и по ним также нужно принимать соответствующие решения. В России ещё работают разные деятели, которые допускают неуместные высказывания как в адрес руководства страны, так и в адрес жителей России, борющихся за свою идентичность. Находясь в тылу, они ведут свою деструктивную деятельность. Таких нужно осуждать за предательство, добавил политолог.

В свою очередь общественный деятель Вадим Манукян напомнил, что ранее Алла Пугачёва сама просила признать ей иноагентом.

«Не исключено, что Минюст примет решение по её поводу. Приближается её день рождения, поэтому такой сюрприз и подарок могут появиться», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинули Россию после начала спецоперации на Украине и перебрались в Израиль. Певицу потребовали признать иноагентом после её заявления, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». По словам Бородина, соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура России, которая направила просьбу в Министерство юстиции РФ.

В социальных сетях поднялась волна возмущения в отношении того, что Пугачёва не высказала соболезнований семьям погибших и пострадавших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Певица шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем опубликовала пост о том, что скорбь якобы должна быть только в душе, а не в соцсетях. При этом её страница в запрещённом Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) полна слов соболезнования по другим поводам. В частности, Пугачёва выражала сожаления и скорбь из-за смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Александра Ширвиндта.

Народный артист России, 86-летний актёр Юрий Назаров заявил, что певицу Аллу Пугачёву давно пора признать иностранным агентом. Актёр подчеркнул, что большое значение имеет и то, с кем певица общается. Юрий Назаров напомнил, что Пугачёва участвовала в фестивале «Рандеву», который проводила в Юрмале латвийская певица Лайма Вайкуле. Она заявила, что часть средств от продажи билетов будет отправлена Украине. Также Вайкуле рассказала, что принципиально не приглашала артистов из России, даже несмотря на многолетнюю дружбу со многими.

Российский продюсер Иосиф Пригожин 7 марта заявил, что не понимает поведения Пугачёвой. Он отметил, что она была масштабной личностью в России, пользовалась уважением, а теперь совершает действия, недостойные её уровня.