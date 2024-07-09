Тель-Авив, Израиль, 9 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала СВО, опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певица Алла Пугачёва

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала Пугачёва.

Артистка выложила снимок пострадавшего ребёнка на руках у женщины.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет». Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины, добавив, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО.

В Кремле подчеркнули, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам, и призвали ориентироваться на заявление оборонного ведомства.

МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что многочисленные свидетели подтвердили попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинули Россию. Они стали жить в Израиле, но уехали оттуда после обострения палестино-израильского конфликта. Певица не раз резко высказывалась о родной стране и россиянах. Так, в марте Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются». Так она отреагировала на слова российского певца Стаса Михайлова о том, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.