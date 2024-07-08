Москва, 8 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Заявления украинских властей о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города.

По информации оборонного ведомства, Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Такие действия стали ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Цели удара достигнуты, добавили в Минобороны.

Заявления Киева в Министерстве обороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Святошинском районе возник пожар в помещении одного из предприятий, в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет.

Как передавало ИА Регнум, по военным объектам в Киеве российские военные нанесли удары как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По информации Telegram-канала «Военная хроника», одна из ракет ударила по цели, которая находится в районе военного аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил канал.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 8 июля о взрыве в Шевченковском районе. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что обломки упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Очевидцы в Киеве ранее заявляли о прилёте в районе военного завода «Артём» на правом берегу Днепра в Шевченковском районе. На этом предприятии производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух — воздух».