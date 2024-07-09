Москва, 9 июля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») привал признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом и лишить имущества в России за дискредитацию Вооружённых сил.

Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачёва

Ранее певица в соцсетях опубликовала пост о попадании якобы российской ракеты в детскую больницу в Киеве.

«В связи с этим, конечно, Пугачёву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации», — процитировала слова депутата Lenta.ru.

Журавлёв уточнил, что к певице нужно применить такие меры за дискредитацию Вооружённых сил России и работу на пропаганду Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля уехавшая из России после начала спецоперации Пугачёва опубликовала пост в соцсетях после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. По словам артистки, «Бог терпелив, но у всего есть предел».

Военная администрация Киева 8 июля заявила, что детская больница «Охматдет» в Шевченковском районе пострадала якобы в результате ракетного удара России. Министерство обороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам, подчеркнув, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о падении на здание ракеты ПВО украинской армии, выпущенной из ЗРК в черте города.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что армия России принципиально не наносит ударов по гражданским объектам. Он также призвал в этой ситуации ориентироваться на заявление оборонного ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бесчеловечными попытки Киева использовать трагедию с детской больницей в целях пропаганды. Дипломат напомнила, что многочисленные свидетели подтвердили попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS в одно из строений на территории больницы.