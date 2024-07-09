Москва, 9 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации успешно нанесли удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава украинской армии, сообщил 9 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также ВС России успешно нанесли удар по комплексам РСЗО HIMARS производства США. Украинская армия планировала с их помощью атаковать территорию Крыма.

«Цели удара достигнуты», — сообщил Конашенков.

В результате ВСУ потеряли четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ранее опубликовало видео уничтожения двух установок HIMARS расчётом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Российские военные нанесли удар в Херсонской области в районе села Новопетровка. При этом ВСУ потеряли до 20 военных, а также пять машин сопровождения. В военном ведомстве добавили, что ещё две установки HIMARS российские военные уничтожили точным ударом в Запорожской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900822" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры поражения двух установок РСЗО HIMARS

Конашенков 8 июля сообщал об уничтожении в результате группового удара трёх установок HIMARS. Это вооружение ВСУ использовали 23 июня для атаки на Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.