Москва, 9 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры поражения двух из четырёх пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS, уничтоженных за последние сутки. Видео опубликовано 9 июля в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Расчётом оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанесён удар по позиции американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара уничтожены две пусковые установки HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 украинских военнослужащих.

В военном ведомстве добавили, что ещё две пусковые установки HIMARS уничтожены в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия нанесла удар по комплексам РСЗО HIMARS, готовившим атаку на Крым. В результате уничтожены четыре пусковые установки, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

8 июля Минобороны сообщило об уничтожении трёх установок HIMARS, из которых ВСУ 23 июня запустили ракеты по Севастополю. Также были уничтожены до десяти иностранных специалистов, обслуживавших комплексы, и ракетное снаряжение. Военное ведомство опубликовало видео объективного контроля уничтожения установок.