Москва, 8 июля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Три пусковые установи РСЗО HIMARS американского производства, которые за минувшие сутки уничтожили российские военные в зоне СВО, ВСУ применяли для атак на Севастополь 23 июня, сообщили 8 июля в Минобороны.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900596" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поражение HIMARS

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесён удар киевским режимом по Севастополю.

В Минобороны сообщили, что операторы дронов ВС России выявили передвижение трёх установок HIMARS. Украинская армия пыталась спрятать их в лесополосе у села Клапая в Херсонской области.

«По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчётами ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесён ракетный удар. Уничтожены три установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении в ходе спецоперации трёх пусковых установок HIMARS за сутки.

ВСУ 23 июня нанесли удар по Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, одна ракета взорвалась над городом.

В результате погибли четыре человека, двое из которых — дети, ещё 153 получили ранения.

Минобороны после этой атаки заявило, что ответственность за случившееся лежит на Вашингтоне, поставляющем ракеты киевскому режиму. Полётные задания в ракеты ATACMS специалисты из США вводят на основе собственных данных спутниковой разведки.