Москва, 9 июля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Аэропорты Астрахани и Волгограда вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений, сообщил 9 июля пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В 09:35 мск ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняли», — написал представитель организации.

Он отметил, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы перенаправили два самолёта, летевших в Волгоград.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, напомнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в Астрахани и Волгограде после атаки беспилотных летательных аппаратов на регионы внесли коррективы в работу аэропортов. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолёты.

В течение ночи 9 июля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как уточнили в Минобороны, над территорией Астраханской области российские военные подавили, перехватили и уничтожили пять дронов. Также подавили или ликвидировали 21 беспилотник ВСУ над территорией Ростовской области, семь — в Курской области, три — в Белгородской области и два — в Воронежской области.

Об успешном отражении российскими военными массированной атаки беспилотников украинской армии в Астраханской области ранее также сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что атаку совершили на объекты на территории северной части области. По данным главы региона, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о вспыхнувших на подстанции и нефтебазе в регионе пожарах после попытки атаки дронов украинской армии. Глава региона уточнил, что террористическую атаку удалось отразить системой противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).