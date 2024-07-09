Волгоград, 9 июля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Пожары вспыхнули ночью 9 июля на подстанции и нефтебазе в Волгоградской области из-за попытки украинской армии атаковать беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) объекты на российской территории, сообщал глава региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он отметил, что нападение дронов удалось отразить с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

«Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области», — отметил губернатор, сообщение которого приводит областная администрация на своём Telegram-канале.

Бочаров уточнил, что возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калач-на-Дону начались после падения обломков БПЛА. При этом пожар во Фролово оперативно потушили, а с распространением огня на втором объекте продолжают бороться. По информации губернатора, жилым секторам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля ВСУ использовали дроны для атак на гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края. В результате действий украинских военных загорелись резервуары для хранения топлива на нефтебазе в станице Павловской. 7 июля стало известно, что этот пожар ликвидировали.

8 июля на крыше здания Суджанской районной больницы в Курской области произошло возгорание. Оно началось после атаки дронов ВСУ.