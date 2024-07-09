Белгород, 9 июля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале ведомства, российские военные подавили, перехватили и уничтожили 21 беспилотник ВСУ над территорией Ростовской области, семь — в Курской области, пять — в Астраханской области, три — в Белгородской области и два — в Воронежской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. В Родионово-Несветайском районе из-за ударов дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции. Пожар удалось потушить к утру, к ликвидации возгорания огнеборцы приступили после проверки сапёрами территории возле подстанции.

После отражения атаки украинских БПЛА в Волгоградской области, по словам главы региона Андрея Бочарова, в результате падения обломков сбитых дронов пожары вспыхнули на подстанции во Фролово и нефтебазе в городе Калаче-на-Дону.

Также российские военные сбили в Курском и Октябрьском районах Курской области четыре беспилотных летательных аппарата. Над территорией Воронежской области силы ПВО нейтрализовали несколько украинских БПЛА самолётного типа. По словам губернатора региона Александра Гусева, по предварительным данным, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.