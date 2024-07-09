Волгоград, 9 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Аэропорт Волгограда временно ограничил приём и отправку самолётов после атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель аэропорта в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что из-за ранее ведённых на территории региона ограничений на использование воздушного пространства был задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1173, который должен был вылететь из Астрахани.

«На данный момент прилёты и вылеты в/из аэропорта ограничены», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о вспыхнувших на подстанции и нефтебазе в регионе пожарах после попытки атаки дронов украинской армии. Глава региона уточнил, что террористическую атаку удалось отразить системой противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в этот же день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что армия России успешно отразила попытку массированной атаки дронами ВСУ объектов в северной части региона. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром 9 июля сообщил о четырёх сбитых над регионом украинских беспилотниках. Глава области также призвал граждан в случае обнаружения опасных объектов сообщать об этом в экстренные службы.