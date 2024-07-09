В Астраханской области ВСУ попытались нанести массированный удар дронами
Бабушкин: военные отразили массированную атаку дронов в Астраханской области
Астрахань, 9 июля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Российские военные утром 9 июля успешно отразили массированную атаку беспилотников украинской армии в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — отметил он в своём Telegram-канале.
По данным главы регионе, в результате действий ВСУ никто не пострадал.
Бабушкин напомнил жителям о том, что в случае обнаружения летящего беспилотника, следует информировать эсктреннные службы. Он также призвал население доверять только официальной информацией и не поддаваться на провокации.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 июля в Волгоградской области система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России пресекали атаки на объекты на территории. При этом при падении фрагментов обезвреженных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Первый пожар удалось потушить.
Также российские военные отразили массированный удар дронов по на Ростовской области. В этом регионе загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионова-Несветайском районе. Через некоторое время губернатор области Василий Голубев проинформировал о ликвидации указанного пожара.