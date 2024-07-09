Астрахань, 9 июля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Российские военные утром 9 июля успешно отразили массированную атаку беспилотников украинской армии в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — отметил он в своём Telegram-канале.

По данным главы регионе, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Бабушкин напомнил жителям о том, что в случае обнаружения летящего беспилотника, следует информировать эсктреннные службы. Он также призвал население доверять только официальной информацией и не поддаваться на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 июля в Волгоградской области система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России пресекали атаки на объекты на территории. При этом при падении фрагментов обезвреженных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Первый пожар удалось потушить.

Также российские военные отразили массированный удар дронов по на Ростовской области. В этом регионе загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионова-Несветайском районе. Через некоторое время губернатор области Василий Голубев проинформировал о ликвидации указанного пожара.