Астрахань, 9 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В Астрахани после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион внесли коррективы в работу аэропорта. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1173 задержан вылетом из Астрахани», ― уточнил в беседе с «Интерфаксом» представитель пресс-службы.

Он также добавил, что на данный момент прилёты в аэропорт и вылеты из аэропорта ограничены.

После атаки дронов временно ограничил приём и отправку самолётов и аэропорт Волгограда. Здесь действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 9 июля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как уточнили в Минобороны, над территорией Астраханской области российские военные подавили, перехватили и уничтожили пять дронов. Также подавили или ликвидировали 21 беспилотник ВСУ над территорией Ростовской области, семь — в Курской области, три — в Белгородской области и два — в Воронежской области.

Об успешном отражении российскими военными массированной атаки беспилотников украинской армии в Астраханской области ранее также сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что атаку совершили на объекты на территории северной части области. По данным главы региона, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Бабушкин напомнил жителям о том, что в случае обнаружения летящего беспилотника следует информировать экстренные службы.