Мелитополь, 9 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне получит вместо членства в альянсе тыкву — как нежеланный жених во время сватовства. Такое мнение 9 июля высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

TASS /AP Photo/Mindaugas Kulbis

«Зеленский по итогам саммита [НАТО] получит гарбуз по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху», — привела его слова Lenta.ru.

По словам Рогова, предлогом для отказа Украине в членстве в НАТО будет высокий уровень коррупции и произвола, наблюдаемый на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер признал, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по вопросу о приглашении Украины в НАТО. Он напомнил, что такие члены блока, как Швеция и Финляндия, годами проводили реформы для того, чтобы получить приглашение в НАТО.

Ранее в этот же день президент Польши Анджей Дуда заявил, что в альянсе нет единого мнения в вопросе о вступлении Украины. Вместе с тем он призвал страны — члены блока продолжать предпринимать направленные на это шаги, чтобы «путь Украины в НАТО был необратим».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что никто не давал Украине обещаний, что она станет членом альянса через 10 лет. Он также назвал «победу» Киева над Россией предварительным условием для будущего членства Украины в блоке.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 июля назвал генсека НАТО честным человеком и «молодцом» за его слова о перспективах членства Украины в блоке. Он уточнил, что к названному Столтенбергом сроку ни одного из нынешних руководителей стран — участниц альянса не останется на своих местах.