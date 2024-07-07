Брюссель, 7 июля, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Никто не давал Украине обещаний, что она вступит в НАТО именно через 10 лет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире американской телекомпании CBS, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления республики в Североатлантический альянс.

U.S. Secretary of Defense

«Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьёзный», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что победа в противостоянии с Россией является предварительным условием для будущего членства республики в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в интервью DPA генсек НАТО заявил, что надеется на вступление Украины в альянс в течение следующего десятилетия. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти слова, назвал Столтенберга честным человеком и «молодцом». Он добавил, что к этому времени ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах.

Тем временем 7 июля портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе информировал, что страны НАТО всё ещё не придумали формулировку, как в итоговом документе после саммита в Вашингтоне в третий раз пообещать Украине членство, не называя конкретных сроков.

Telegraph со ссылкой на чиновника Госдепа США написала, что Украину не станут приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране. Предполагается, что «пожелания» альянса в этом вопросе будут отражены в коммюнике НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По мнению американского чиновника, Украину будут настраивать на «дополнительные шаги» в борьбе с коррупцией, прежде чем переговоры о вступлении в альянс будут обсуждаться.

По данным NYT, НАТО хочет успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского перед саммитом в Вашингтоне. Для этого в альянсе хотят предложить Киеву возвести «мост» в НАТО, что должно позволить блоку провести саммит в Вашингтоне спокойнее, чем год назад в Вильнюсе.