Вашингтон, 9 июля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Участники саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне, объявят о представлении помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса (ОПК) Украины, заявил журналистам 8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, на встрече анонсируют выделение средств для укрепления системы противовоздушной обороны украинской армии и её сил сдерживания.

Очередной саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля и будет посвящён 75-летию создания Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украину не станут приглашать в эту организацию. Он уточнил, что ранее лично предупреждал главу киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киеву пока не стоит рассчитывать на приглашение в блок.

Ранее также стало известно о том, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса планируется объявить о долгосрочных соглашениях с Украиной. Указанные договорённости включат финансовую поддержку, военную подготовку, логистику и техническое обеспечение ВСУ.

7 июля ирландский журналист Чей Боуз написал, что НАТО помешает мирному разрешению конфликта на Украине, поскольку такой сценарий не соответствует интересам этого альянса. Он добавил, что именно происходящим боевым действиям военный блок продолжает поддерживать своё существование.