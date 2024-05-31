Таллин, 31 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Украинские силы противовоздушной обороны, даже имея американские зенитные ракетные комплексы Patriot, способны сбивать лишь 7% выпущенных российской армией крылатых ракет. Об этом заявил командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, ВСУ смогли перехватить приблизительно 7% крылатых ракет, выпущенных Вооружёнными силами России с начала специальной военной операции.

Херем отметил, что это удалось сделать в основном за счёт использования Patriot, но даже с ними вероятность перехвата достигает в лучшем случае 50%.

«Даже ЗРК Patriot не может перехватить все ракеты», — приводит его слова портал эстонского гостелерадио ERR.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая газета The Wall Street Journal, проанализировав отчёты ВВС Украины, заявила, что Киев стал гораздо реже сбивать российские ракеты, чем это было в начале конфликта. Также отмечалось, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем Patriot.

В мае 2023 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, заявлял, что количество перехватов российских ракет ВСУ завысили в три раза. Он подчеркнул, что Россия не запускает столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько всякий раз Украина якобы сбивает.

Западные эксперты признали слабость ЗРК Patriot в противостоянии с российскими «Искандерами» и «Кинжалами». Специалисты отметили, что американские ЗРК не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США.