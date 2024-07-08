Москва, 8 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Выставка-форум «Россия» уже вошла в историю страны как одно из величайших событий и продолжение её в виде Национального центра «Россия» станет ещё одним достижением в социально-экономическом и духовном развитии РФ на современном этапе. Об этом 8 июля корреспонденту ИА Регнум заявил лектор Российского общества «Знание», проректор по развитию и проектной деятельности Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования, учитель истории гимназии «Диалог» в городе Владикавказ Ибрагим Багаев, комментируя встречу президента России Владимира Путина с сотрудниками Международной выставки-форума «Россия».

РИА Новости/Артем Геодакян

«Выставка-форум «Россия» вошла в число 20 самых значимых, самых посещаемых и самых освещаемых мероприятий мира. В общей сложности её посетили 18 млн человек. Тот богатый опыт и массив информации новых знаний и достижений на одной площадке, которые удалось объединить на выставке-форуме «Россия», необходимо не просто сохранить, но и транслировать на долгие годы, в том числе и в субъекты РФ. В этой связи важна инициатива губернаторов и работников форума, поддержанная президентом РФ, о том, чтобы не просто создать национальный центр «Россия», который станет преемником выставки-форума «Россия», а открыть его филиалы во всех 89 субъектах Российской Федерации. Это важная инициатива, которую поддержал Владимир Путин», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что создание филиалов поможет муниципалитетам, большим и малым городам, субъектам Российской Федерации организовывать свои тематические площадки и нетворкинги, показывать свои региональные и муниципальные достижения. Они станут региональными площадками для лидеров общественного мнения, представителей СМИ, звёзд региональных эстрад, общественных деятелей, педагогов. Региональные филиалы национального центра «Россия» станут тем самым локомотивом, который позволит увидеть не только достижения всей страны, но и сохранить то, что презентовали субъекты на выставке-форуме «Россия».

Президент России ёмко сформулировал главную миссию Национального центра «Россия» — показать себе и всему миру, что нам есть, чем гордиться и что защищать. Национальный центр «Россия» станет важнейшим инструментом укрепления национальной идентичности россиян: общие победы, достижения, планы помогают ощутить нам наше единство. Центр также будет выполнять и важную воспитательную функцию, вдохновляя будущих созидателей, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, один из работников «России» рассказал президенту Владимиру Путину, что на выставке произошёл необычный случай: посетитель сломал ногу. Организаторы выставки оказали ему помощь, вызвали скорую. Но вскоре посетитель вернулся, чтобы досмотреть экспозицию, уже в гипсе.

Путин 8 июля в пятый раз приехал на выставку «Россия». Сегодня в День семьи, любви и верности выставка «Россия», открывшаяся 4 ноября прошлого года, завершает свою работу. Путин дважды посещал выставку в декабре прошлого года, затем он побывал на ВДНХ в январе, открывая Год семьи, а затем в феврале.

Президент заявил на выставке, что на площадке ЭКСПО создадут национальный центр «Россия». Он подчеркнул, что стране есть что показать и есть чем гордиться.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Выставку «Россия» за 6 июля посетили более 200 тыс. человек. Всего на ней побывали уже свыше 18 млн человек.

Прежний рекорд был установлен в день открытия выставки-форума — 4 ноября 2023 года, её посетили за день 192 тыс. человек.

6 июля состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки. Перед посетителями выступили известные российские исполнители.

Выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.