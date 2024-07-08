Москва, 8 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Национальный центр «Россия» будет создан на площадке ЭКСПО, стране есть что показать и есть чем гордиться. Об этом 8 июля заявил президент Владимир Путин во время встречи с сотрудниками выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин

«Национальный центр будем создавать на площадке ЭКСПО, это решено. И будем делать это в регионах Российской Федерации», — сказал глава государства.

Президент добавил, что России есть что защищать. По его словам, очень важно чувствовать это и показать себе и всем доброжелателям, которых большинство в мире, чего страна может добиться благодаря труду и таланту народа.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Путин приехал на ВДНХ, где заканчивает свою работу международная выставка-форум «Россия». Это пятое посещение выставки российским лидером.

Выставка открылась в День России — 4 ноября 2023 года — и должна была работать до Дня космонавтики, 12 апреля 2024 года. Но по поручению главы государства её работу продлили до Дня семьи, любви и верности (8 июля).

7 июля глава Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко заявил, что выставка за время своей работы вошла в десять наиболее посещаемых мест на Земле.

На выставке-форуме «Россия» 5 июля был побит рекорд по количеству посетителей за один день. По состоянию на 21:00 мск её посетили свыше 200 тыс. человек, а в общей сложности на выставке побывали более 18 млн посетителей.