Москва, 6 июля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» в Москве 5 июля был побит рекорд по числу посетителей за день, сообщили организаторы.

РИА Новости / Алексей Никольский

По состоянию на 21:00 выставку посетили более 200 тыс. человек. Всего на ней побывали уже свыше 18 млн человек.

Прежний рекорд был установлен в день открытия выставки-форума — 4 ноября её посетили за день 192 тыс. человек.

В субботу 6 июля состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки. Перед посетителями выступили SHAMAN, Олег Газманов, Григорий Лепс, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, ST, Пелагея, Аскар Абдразаков, Алексей Воробьев и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.