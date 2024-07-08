Москва, 8 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. На выставке «Россия» произошёл необычный случай: посетитель сломал ногу, но вскоре вернулся, чтобы досмотреть экспозицию, уже в гипсе. Об этом рассказал один из работников «России» президенту Владимиру Путину.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он сообщил, что однажды один из посетителей сломал ногу. Организаторы выставки оказали ему помощь, вызвали скорую.

«И отправили в травмпункт, спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции», — сообщил сотрудник выставки.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 июля в пятый раз приехал на выставку «Россия». Сегодня в День семьи, любви и верности выставка «Россия», открывшаяся 4 ноября прошлого года, завершает свою работу. Путин дважды посещал выставку в декабре прошлого года, затем он побывал на ВДНХ в январе, открывая Год семьи, а затем в феврале.

Президент заявил на выставке, что на площадке ЭКСПО создадут национальный центр «Россия». Он подчеркнул, что стране есть что показать и есть чем гордиться.