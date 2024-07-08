Москва, 8 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ в Москве, где сегодня заканчивает свою работу международная выставка-форум «Россия». Это пятое посещение выставки российским лидером. Трансляцию встречи главы государства с сотрудниками выставки-форума ведёт пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео

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До этого президент четырежды посещал выставку-форум «Россия»: два раза в декабре 2023 года — в ходе вручения премии «Волонтёр года» и выступления на съезде партии «Единая Россия», в январе — на открытии Года семьи и феврале — во время выступления на съезде «Движения первых».

Выставка «Россия» открылась в День России — 4 ноября 2023 года — и должна была работать до 12 апреля 2024 года (День космонавтики). Однако её работу продлили до Дня семьи, любви и верности (8 июля) по поручению главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля глава Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко заявил, что выставка за время своей работы вошла в десять наиболее посещаемых мест на Земле. По его словам, он сделал такой вывод по данным мировых рейтингов наиболее посещаемых мест мира.

На выставке-форуме «Россия» 5 июля был побит рекорд по количеству посетителей за один день. По состоянию на 21:00 мск её посетили свыше 200 тыс. человек, а в общей сложности на выставке побывали более 18 млн посетителей.

Ранее в этот же день политолог Анна Ширинкина рассказал о большом количестве молодёжных мероприятий, состоявшихся на выставке «Россия». Эксперт отметила, что после распоряжения Путина о создании Национального центра «Россия» для демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи эта успешная практика найдёт своё продолжение.