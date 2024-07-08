Москва, 8 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Российские спецслужбы провели блестящую операцию по предотвращению попытки угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом 8 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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ФСБ 8 июля сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон российского Ту-22М3 на контролируемую Киевом территорию.

Михайлов отметил, что в России не так много стратегических бомбардировщиков, и в случае успеха вербовки это был бы серьёзный удар по имиджу страны. Кроме того, ВСУ могли бы использовать этот бомбардировщик в своих целях, уточнил он.

«В проведении этой операции участвовали западные спецслужбы, но российские силовики сработали лучше, вся операция находилась под их полным контролем. Российские спецслужбы готовы к любым инициативам Запада против России. Раскрытие этой попытки говорит о высокой готовности реагировать на подобные ситуации. Операция по пресечению угона самолёта была проведена блестяще, что стало уроком для западных спецслужб, работавших совместно с Главным управлением разведки министерства обороны Украины», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что иностранные спецслужбы используют различные способы для вербовки российских военнослужащих. Они могут шантажировать и угрожать близким родственникам военного, пытаться найти у него слабые места, заинтересовать финансово, предлагать вид на жительство или гражданство европейской страны.

Михайлов также пояснил, что для этой операции планировалось использовать Молдавию, поскольку эта страна уже не является самостоятельным государством и является русофобской.

Как передавало ИА Регнум, украинская разведка в ходе попытки организовать угон военного самолёта собиралась за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать российского пилота, склонив его к перелёту и посадке бомбардировщика на Украине. Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 оснащён крылом изменяемой стреловидности. Самолёт предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, помимо обычных бомб и ракет, он также может нести ядерные боеприпасы.

Украинская разведка обещала пилоту Воздушно-космических сил России 3 млн долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Как отметил российский лётчик, представитель спецслужб киевского режима вышел на него через мессенджер Telegram и сразу начал угрожать его родственникам, прося передать бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолёта. Пилот добавил, что сразу сообщил об этом командованию, подчеркнув, что спецслужбы Украины просили угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.

Также лётчик рассказал, что после операции его семья должна была выехать в Турцию, где их встретили бы представители украинской разведки, а затем в Молдавию и на Украину.

Оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что выбор украинской стороной Молдавии для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 неслучаен. По его словам, в этой стране украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местные правоохранительные органы.

В июле 2022 года разведка Украины также проводила операцию по подкупу российского пилота и угону самолёта ВКС на контролируемую Киевом территорию. По информации ФСБ, штурмана самолёта для этого планировалось отравить клофелином, и препарат на тот момент уже доставили в Волгоград.

Оперативный сотрудник ФСБ 25 июля 2022 года рассказал, что военная разведка Украины намеревалась взять в заложники семью склоняемого к угону самолёта ВКС российского военного пилота. Он добавил, что для Киева нет никаких моральных и нравственных ограничений, а шантаж, угрозы и давление на родственников стали неотъемлемой частью его деятельности.