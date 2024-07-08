Москва, 8 июля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Украинская разведка обещала пилоту Воздушно-космических сил России 3 млн долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это следует из опубликованной 8 июля Федеральной службой безопасности переписки лётчика с представителем спецслужб Украины.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Будет тебе три «ляма», — написал представитель украинских спецслужб. На видеозаписи также показаны пачки американских долларов.

Как отметил российский лётчик, представитель спецслужб киевского режима вышел на него через мессенджер Telegram и сразу начал угрожать его родственникам, прося передать бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолёта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900471" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Пилот добавил, что сразу сообщил об этом командованию, подчеркнув, что спецслужбы Украины просили угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 июля ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон российского Ту-22М3 на контролируемую Киевом территорию. Отмечалось, что пилоту ВКС РФ обещали за это денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии.

В июле 2022 года разведка Украины также проводила операцию по подкупу российского пилота и угону самолёта ВКС на контролируемую Киевом территорию. По информации ФСБ, штурмана самолёта для этого планировалось отравить клофелином и препарат на тот момент уже доставили в Волгоград.

Оперативный сотрудник ФСБ 25 июля 2022 года рассказал, что военная разведка Украины намеревалась взять в заложники семью склоняемого к угону самолёта ВКС российского военного пилота. Он добавил, что для Киева нет никаких моральных и нравственных ограничений, а шантаж, угрозы и давление на родственников стали неотъемлемой частью его деятельности.