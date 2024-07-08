Москва, 8 июля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России пресекла попытку организации украинскими спецслужбами угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на контролируемую Киевом территорию. Об этом 8 июля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

др из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900447" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону

«ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — проинформировали в ЦОС.

Уточняется, что украинская разведка в ходе попытки организовать угон военного самолёта собиралась за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать российского пилота, склонив его к перелёту и посадке бомбардировщика на Украине.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооружённым силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — добавили в ФСБ.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 оснащён крылом изменяемой стреловидности. Самолёт предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, поимом обычных бомб и ракет он также может нести ядерные боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года украинская разведка также проводила операцию подкупу российского пилота и угону самолёта Воздушно-космических сил РФ на Украину, которую пресекла ФСБ. По данным российских спецслужб, штурмана самолёта при этом планировалось отравить клофелином, для чего препарат тогда доставили в Волгоград.

Оперативный сотрудник ФСБ 25 июля рассказал, что военная разведка Украины намеревалась взять в заложники семью склоняемого к угону самолёта ВКС российского военного лётчика. Он подчеркнул, что для киевского режима не существует никаких моральных и нравственных ограничений, а шантаж, угрозы и давление на родственников стали неотъемлемой частью их деятельности.