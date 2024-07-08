Москва, 8 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Выбор украинской стороной Молдавии для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 неслучаен. Об этом 8 июля в эфире телеканала «Россия 1» заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Молдавия была выбрана неспроста», ― подчеркнул он.

По его словам, в этой стране украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местные правоохранительные органы.

В свою очередь, лётчик Воздушно-космических сил России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика, рассказал, что после операции его семья должны была выехать в Турцию, где их встретили бы представители украинской разведки, а затем в Молдавию и на Украину. По его словам, все обещания выглядели неправдоподобно.

«Они их просто собирались украсть и держать у себя», ― резюмировал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон российского Ту-22М3 на контролируемую Киевом территорию. Отмечалось, что пилоту ВКС обещали за это денежное вознаграждение в размере 3 млн долларов и предоставление гражданства Италии.

Как отметил российский лётчик, представитель спецслужб киевского режима вышел на него через мессенджер Telegram и сразу начал угрожать его родственникам, прося передать бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолёта.

Пилот добавил, что сразу сообщил об этом командованию, подчеркнув, что спецслужбы Украины просили угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.