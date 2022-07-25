Москва, 25 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России раскрыла подробности попытки угона самолёта Воздушно-космических сил РФ на Украину.

Securitylab.ru ФСБ

По информации ведомства, украинская разведка проводила операцию, пытаясь подкупить лётчика ВКС России и угнать самолёт на Украину. Уточняется, что штурмана лайнера хотели отравить клофелином, препарат уже доставили в Волгоград.

Как сообщало ИА REGNUM, в операции, по данным ФСБ, был задействован журналист-расследователь Христо Грозев.