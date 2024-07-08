Москва, 8 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших их. Об этом 8 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах.

Также Конашенков проинформировал, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 украинских дронов.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили авиатехнику на аэродроме базирования, уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и радар Giraffe. Кроме того, силы ПВО за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник.

Минобороны 29 июня сообщило, что операторы российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили на территории Одесской области зенитный ракетный комплекс С-300ПС ВСУ.