Москва, 7 июля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Без прямого участия США ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь. Ответная реакция Москвы последует в обозримом будущем. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрелы боевиками киевского режима Севастополя и других регионов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Лавров подчеркнул, что США принимают прямое участие в целенаведении и подготовке данных со спутника для пуска ракет ВСУ.

Глава МИД отметил, что реакция России на это последует и в обозримом будущем о ней станет известно.

Утверждения НАТО и США о том, что они не принимают участие в конфликте с Россией, Лавров назвал «плохой миной при плохой игре».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. В результате погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей, ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России заявило, что США ответственны за гибель людей в результате ракетной атаки, так как ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а американские военные вводят полётные задания на пуск ракет, используя данные спутниковой разведки.

24 июня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД и объявили демарш в связи новым кровавым преступлением киевского режима, который Вашингтон вооружает и опекает. В тот же день исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс сообщил, что Вашингтон сожалеет о жертвах, и заявил, что Украина якобы «дисциплинированно» использует предоставляемые Западом военные средства.