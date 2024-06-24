Москва, 24 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел России после ракетного удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press Линн Трейси

«В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя», — проинформировали в МИД.

Уточняется, что американскому послу заявили, что США ведут против России гибридную войну и превратились в сторону украинского конфликта, так как поставляют Украине наиболее современное оружие, включая использованные ВСУ при атаке на Севастополь ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, ввод полётных заданий и наведение на цель которых делают американские военные специалисты, которые наряду с киевским режимом несут ответственность за эту атаку.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия американских властей с целью поощрить Киев к продолжению военных действий до «последнего украинца» путём разрешения ВСУ ударов по России не останутся без ответа, который последует обязательно.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако подрыв в воздухе осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В оборонном ведомстве уточнили, что США несут ответственность за эту атаку, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал варварской атаку ВСУ по Севастополю, в результате которой погибли мирные жители, включая детей. Он отметил, что какие-то выводы в ответ на вопрос о том, являются ли ракетная атака в Крыму и теракты в Дагестане событиями одного ряда, можно будет сделать после того, как закончит работу следствие.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар по Севастополю, как и атаки террористов в Дагестане, терактом против народа России в православный праздник Троицы. Политик подчеркнул, что после этого для Москвы американские власти, киевский режим и безумные фанатики ничем не отличаются.