Вашингтон, 24 июня, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, комментируя удар ВСУ по Севастополю, заявил, что Вашингтон сожалеет о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах.

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«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — ответил он в ходе онлайн-брифинга на просьбу прокомментировать ситуацию.

По его утверждению, Украина якобы «дисциплинированно» использует предоставляемые Западом военные средства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел России после ракетного удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима. Американскому послу заявили, что США ведут против России гибридную войну и превратились в сторону украинского конфликта.

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако подрыв в воздухе осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В оборонном ведомстве уточнили, что США несут ответственность за эту атаку, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал варварской атаку ВСУ по Севастополю, в результате которой погибли мирные жители, включая детей. Он отметил, что какие-то выводы в ответ на вопрос о том, являются ли ракетная атака в Крыму и теракты в Дагестане событиями одного ряда, можно будет сделать после того, как закончит работу следствие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона не вызывает сомнений. Глава МИД заявил, что даже при поставке американских вооружений Киеву их не допускается использовать без участия военных из США.