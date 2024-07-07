Брюссель, 7 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Страны НАТО всё ещё не придумали формулировку, как в итоговом документе после саммита в Вашингтоне в третий раз пообещать Украине членство, не называя конкретных сроков, пишет портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.

US Joint Staff/Global Look Press

«Накануне вашингтонского саммита НАТО всё ещё обсуждается формулировка, которая должна сбалансировать разные взгляды на то, когда Украина сможет стать членом НАТО. Маловероятно, что этот вопрос будет полностью решён до прибытия лидеров в Вашингтон 9 июля», — сообщил диписточник портала.

По его словам, официальная линия НАТО заключается в том, что Украина присоединится к западному военному альянсу «когда-нибудь», но не в момент боевых действий на территории страны.

Ранее представитель администрации Белого дома информировал, что американский лидер Джо Байден запланировал на саммите НАТО в Вашингтоне несколько двусторонних встреч с президентами других стран, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как передавало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о планируемых долгосрочных соглашениях, которые включают финансовую поддержку, военную подготовку, логистику и техническое обеспечение.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на чиновника Госдепа США написала, что Украину не станут приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране. Предполагается, что «пожелания» альянса в этом вопросе будут отражены в коммюнике НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По мнению американского чиновника, Украину будут настраивать на «дополнительные шаги» в борьбе с коррупцией, прежде чем переговоры о вступлении в альянс будут обсуждаться.

По данным NYT, НАТО хочет успокоить Зеленского перед саммитом в Вашингтоне. Для этого в альянсе хотят предложить Киеву возвести «мост» в НАТО, что должно позволить блоку провести саммит в Вашингтоне спокойнее, чем год назад в Вильнюсе.

Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО активизировалось после начала спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре этого же года глава киевского режима подписал заявку о принятии страны в НАТО в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Киев и альянс подписали программу сотрудничества на 2024 год.