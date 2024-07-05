Вашингтон, 6 июля, 2024, 02:27 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о достигнутых соглашениях с Украиной в вопросах помощи ВСУ. Такое заявление сделал на брифинге 5 июля чиновник Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

По словам представителя администрации США, о планируемых долгосрочных соглашениях, которые включают финансовую поддержку, военную подготовку, логистику и техническое обеспечение станет известно на саммите НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее страны НАТО не достигли договорённости по многолетней военной помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку. Члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года 40 млрд евро помощи.

НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс, написала американская газета The New York Times.

Украина не намерена возвращать долг Международному валютному фонду (МВФ). Такое мнение 5 июля высказал политолог Юрий Светов, комментируя увеличение задолженности Украины перед МВФ до $13,8 млрд после получения очередного транша в размере 2,2 млрд долларов.