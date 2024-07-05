Вашингтон, 6 июля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден запланировал на саммите НАТО в Вашингтоне несколько двусторонних встреч с президентами других стран. Об этом сообщил на спецбрифинге, посвященном предстоящему саммиту альянса, представитель администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

Высокопоставленный чиновник отметил, что у президента США будет плотный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита.

«Мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского», — сказал представитель администрации США.

По итогам саммита, Джо Байден проведёт пресс-конференцию.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о планируемых долгосрочных соглашениях, которые включают финансовую поддержку, военную подготовку, логистику и техническое обеспечение станет известно на саммите НАТО.

Ранее страны НАТО не достигли договорённости по многолетней военной помощи Украине.

НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс, написала газета The New York Times.