Следователи Следственного комитета РФ детально установят обстоятельства совершения преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову, информирует Telegram-канал ведомства. О том, что украинские военные застрелили российского солдата, который просил о медпомощи, сообщил накануне, 6 июля немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе. В интервью американской газете The New York Times (NYT) сотрудник добровольческого отряда подчеркнул, что лично видел, как раненый безоружный военный ВС России переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца». Тогда один из солдат выстрелил ему в торс, а другой — в голову. Обсуждением такого события ознаменован 865-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, случай, описанный в газете — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств ВСУ над пленными. Дипломат отметил, что есть и те, которые уже идентифицированы экспертами ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times, подчеркнула, что иностранные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты об издевательствах и зверствах укронацистов в Донбассе против российских военных и мирных жителей.

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