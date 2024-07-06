Москва, 7 июля, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Иностранные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты об издевательствах и зверствах укронацистов в Донбассе против российских военных и мирных жителей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям», комментируя публикацию The New York Times о расстреле раненого безоружного российского солдата.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид, что якобы не знали, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса. Делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», — возмутилась российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что «нельзя поддаваться на уловки», не знать и не видеть того, что все факты были СМИ Запада представлены российской стороной, в том числе и жителями Донбасса.

Официальный представитель МИД акцентировала, что многочисленные доклады о гонениях на православие, на русскоязычное население, предоставление фактов издевательств, ситуация в Одессе, обстрелы Луганска, Мариуполя киевскими боевиками, террористические акты, замалчиваются американскими журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, украинские нацисты застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи. Об этом рассказал The New York Times немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе.

По его словам, раненый безоружный солдат переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», обращаясь к ним на смеси ломаного английского и русского. Пока медики доставали бинты, два украинца по очереди выстрелили в русского.

Следственный комитет РФ проведёт расследование убийства украинскими боевиками российского военнопленного. Следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку.

В Сети не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, осенью 2023 года пленных бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже. Солдат украинцы погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из боевиков оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.