Москва, 6 июля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ проведёт расследование по фактам из СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что СК России будет продолжать расследовать преступления вооруженных формирований Украины. В частности, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову.

«Следователи детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, украинские нацисты застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи, рассказал американской газете The New York Times (NYT) немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе.

По его словам, раненый безоружный солдат переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», обращаясь к ним на смеси ломаного английского и русского. Пока медики доставали бинты, два украинца по очереди выстрелили в русского.

Издание отметило, что подобные случаи подкреплены заметками, видеозаписями и текстовыми сообщениями, которыми обменивались члены подразделения.

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ. Соотношение безвозвратных потерь России и Украины аналогично и также составляет примерно один к пяти, отметил российский лидер.