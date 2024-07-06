Москва, 6 июля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Данные газеты New York Times о том, что украинские боевики убили раненого российского пленного, будут проверены и проанализированы, заявил 6 июля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Nikita Dezhurny

Представитель МИД, слова которого приводит RT, подчеркнул, что Москва также потребует и от международных организаций, имеющих своих представителей на украинской стороне, провести верификацию опубликованной информации. В случае её подтверждения, добавил он, это можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и должно быть отнесено к военным преступлениям.

По словам Мирошника, случай, описанный в газете — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств ВСУ над пленными. Посол отметил, что есть и те, которые уже идентифицированы экспертами ООН.

Он заявил также, что киевским режим понесёт подтверждённый факт издевательств над пленными.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американской газете The New York Times, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. По его словам, раненый безоружный военный ВС России переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», однако боевики ВСУ убили его выстрелом в голову.

При этом Гроссе признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне спецоперации.

В Сети не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, осенью 2023 года пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже. Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из боевиков киевского режима оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.

Кроме того, в докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН), обнародованном в марте, указано, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль текущего года. Сотрудники управления пообщались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Кроме того, задокументировали казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.